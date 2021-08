Vítima de golpe conta a Polícia como teve o WhatsApp clonado

Uma moradora da cidade de Marumbi procurou a Polícia Militar para relatar que teve seu WhatsApp clonado após cair em um golpe.

Ela explicou que na manhã de terça-feira (3) entraram em contato com ela, informando que eram representantes do Boticário e que ela teria um desconto de 50% em sua compras, porém para que ela conseguisse acesso ao desconto teria que repassar uma senha que seria enviada em seu celular via SMS.

Ela seguiu os passos solicitados e teve seu aplicativo de conversas (WhatsApp) clonado. Que após isso o estelionatário começou a solicitar valores para os contatos.

Os policiais militares orientaram a vítima sobre as providências cabíveis