Vítima de sequestro e agressão com afundamento de crânio é socorrida pelos bombeiros de Mandaguari

Uma ocorrência de grande urgência mobilizou as equipes de resgate na tarde desta terça-feira em Mandaguari.

Por volta das 15 horas, o serviço de emergência 192 SAMU Maringá recebeu um chamado foi repassado ao Corpo de Bombeiros de Mandaguari.

A vítima havia sido sequestrada e estava amarrada em uma área rural, na estrada São Carlos, região conhecida como Matão, no sentido de Marialva. O ponto de referência era próximo à granja de Frango Benteo.

A natureza da ocorrência foi classificada como “atendimento pré-hospitalar” devido à agressão física sofrida pela vítima. Trata-se de um homem de 40 anos, encontrado consciente e orientado pelos socorristas do SIATE. No entanto, seu estado era grave: apresentava afundamento de crânio e um ferimento corto contuso na orelha, com sangramento ativo.

A equipe da Polícia Militar de Marialva prestou apoio durante o atendimento. Com agilidade, a vítima foi encaminhada ao Hospital Bom Samaritano de Maringá, onde receberia os cuidados médicos necessários.