Você sabia? Deputado Tiago Amaral

José Tiago Camargo do Amaral é londrinense. Nascido em 18 de julho de 1986, é advogado, formado no Centro Universitário Curitiba – UniCuritiba, e tem atuação na área de Gestão Pública e Direito Público.

Aos 32 anos, assume o seu segundo mandato como o 5º deputado estadual mais votado no Paraná, com um total de 79.455 votos.

Desde o primeiro mandato vem marcando a sua atuação parlamentar com a modernização das leis paranaenses. A Comissão de Revisão Legislativa criada e presidida por ele para simplificar e modernizar as leis do Estado do Paraná analisa vinte mil leis estaduais.

Tiago Amaral foi escolhido para ser o relator do Orçamento do Paraná que estima a receita e fixa as despesas do Estado. Além da relatoria do Orçamento, Tiago Amaral foi reconduzido à Comissão de Revisão Legislativa, integra a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a Comissão de Finanças e Tributação, de Orçamento, de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e de Educação. Será suplente na Comissões de Defesa do Consumidor e de Indústria, Comércio, Emprego e Renda.

Filho do ex-deputado estadual e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Durval Amaral, e de Seila Amaral, é casado com a engenheira agrônoma Juliana Yagushi Amaral e pai da Helena.

Tiago Amaral já ocupou o cargo de Controlador-Geral do Paranacidade, serviço social autônomo vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – Sedu, e atuou como advogado até assumir o cargo de deputado estadual, em janeiro de 2015. Filiado ao Partido Socialista Brasileiro – PSB, exerceu a função de presidente municipal da legenda em Londrina e foi reconduzido à liderança do partido na Assembleia Legislativa do Paraná.

