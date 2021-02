Faleceu nesta quinta-feira, 18 de fevereiro, no Hospital Santa Clara de Colorado, onde estava internado, Lázaro José de Souza, 70 anos. Zé Bucheiro, sofria com problemas cardíacos e pulmonares, seu estado de saúde se agravou e ele não resistiu. Zé Bucheiro era proprietário do antigo matadouro localizado na Estrada Promessa, em Mandaguari. Ele deixa viúva a ex-funcionária da Câmara de Vereadores de Mandaguari, Isete Gozzi.

Foto: Rede Social da Família.