Beto Richa visita Mandaguari

O ex-governador do Estado do Paraná Beto Richa esteve em Mandaguari nesta quinta-feira (5), onde se encontrou com o empresário Marcos Jovino, vereador Eron Barbiero, deputado Do Carmo, ex-prefeito Ari Stroher, Sargento Rivelino, Sérgio Ferreira, Ananias, Fagner Paulo e demais autoridades, na Chácara San Diego.

No encontro, Beto Richa confirmou sua pré-candidatura a deputado federal, além de relembrar as obras que trouxe para Mandaguari, na época em que era Governador, como exemplo Contorno norte, asfalto do Jardim Boa Vista, entre outras.

Beto Richa foi deputado estadual, prefeito de Curitiba (2005 – 2010), Governador do Estado (2011 – 2018).