Com auxílio financeiro da Administração Municipal, jovem de Mandaguari vence campeonato de muay thai na Itália

Com auxílio financeiro da Administração Municipal, a atleta mandaguariense Maria Gomes, 22, venceu o WBC MuayThai Festival, na Itália. O evento foi disputado entre os dias 22 e 25 deste mês, em Veneza. Maria recebeu a antecipação de R$ 6 mil do programa Bolsa Atleta Internacional da Prefeitura de Mandaguari, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. A Administração Municipal também disponibilizou a possibilidade de ressarcimento das despesas da atleta.

A prefeita Ivonéia Furtado parabenizou a atleta, que desfila em carro aberto do Corpo de Bombeiros nesta quinta (29), às 16h30, pelo Centro da cidade. “Fico muito feliz de poder investir no talento dos atletas mandaguarienses e de incentivar a cultura da vida saudável. Estou orgulhosa que a Maria honrou o nome de Mandaguari em terra estrangeira: meus parabéns.”

A atleta pratica kickboxing e muay thai há três anos e é destaque em competições estaduais e nacionais. É campeã paranaense e brasileira de kickboxing e acumula títulos no muay thai: é campeã paranaense e brasileira e bicampeã maringaense da modalidade. Venceu, também, o Portuários Stadium, considerado o maior campeonato de muay thai do Brasil.

BOLSA ATLETA – A lei 3.826, que regulamenta os repasses do Bolsa Atleta e outros incentivos financeiros ao esporte amador em Mandaguari, é de autoria do Poder Executivo. A lei foi sancionada pela prefeita Ivonéia Furtado em dezembro do ano passado.

No mês passado, a Prefeitura de Mandaguari divulgou uma lista de mais de 60 atletas e associações contempladas com recursos municipais – acesse a lista. A Administração Municipal disponibilizou benefícios em três categorias, com regras próprias detalhadas em edital: bolsa atleta, associações esportivas e ajuda de custo.

Fonte: Comunicação Social da Prefeitura de Mandaguari.