Na tarde de quinta-feira (18) uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento no Jardim Progresso quando abordaram uma motocicleta Honda CG Titan e uma Honda CG 125 Fan, onde em consulta foi constatado que ambos condutores não eram habilitados.

Diante do fato foi acionado o guincho e as motocicletas encaminhadas ao pátio do pelotão.