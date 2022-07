Duas ocorrências de furto foram registradas pela PM nesta segunda-feira (25) em Mandaguari

FURTO QUALIFICADO 1

A equipe policial foi solicitada via copom a comparecer no endereço supracitado (não divulgado pela PM) que ocorrera um furto no local. A equipe foi recebida pela mulher a qual relatou que viu cinco a seis adolescentes pulando o muro e que os mesmo entraram na piscina consumiram bebidas no local e furtaram alguns alimentos.

A vitima ainda observa que os adolescentes estavam vestidos com camisetas de um A equipe fez patrulhamento pelo bairro, porém nenhum suspeito foi localizado.

FURTO QUALIFICADO 2

O solicitante ao chegar em sua residência (endereço não divulgado) encontrou o portão sem cadeado, o relógio de energia com um fio rompido e a porta arrombada, dando por falta de sua tv. No local a equipe fez contato com o mesmo que apresentou os danos na residência e relatou que uma vizinha viu dois indivíduos no terreno ao lado por volta das 18h, mas que não presenciou o fato. Foram realizadas diligências e rondas no bairro, porém nenhum suspeito foi localizado.