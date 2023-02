Empresário de Mandaguari vai a Policia Civil em Mandaguari alertar sobre ocorrência

Um casal moradores do centro e de família tradicional da cidade, foram até a Policia Civil em data de ontem quinta feira (9) a principoio para registrar um B.O, porem como nao houve nada levado, o casal relatou a ouvinte sobre o ocorrido:

Um homem com equipamentos de passar veneno com roupa e crachá bateu em sua residência e convenceu sua funcionaria de limpeza a abrir o portão e deixar ele entrar para dentro da residência, o homem pulverizou um liquido dentro do banheiro e outros lugares da residência.

Após a entrada do homem na residência a funcionaria que permitiu a entrada do homem desconhecido ficou nervosa e muito preocupada, fazendo o mesmo ir embora, e na sequência avisou os patrões, os quais foram a policia para alertar do ocorrido.

Fica o alerta, muito cuidado com pessoas que se dizem ser de setores públicos, procure antes de deixar entrar se é verdadeiro a identificação e se realmente existe a necessidade de entrar no quintal, principalmente dentro da casa.

O empresário também avisou o Adriano da vigilância sanitária sobre a ocorrência para dar um alerta geral.