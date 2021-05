Faleceu na sexta-feira, 14 de maio, vítima de infarto, Maria Aparecida de Souza Melo, 57 anos. A falecida morava na Rua Álvaro Marostica, na Vila Vitória. Maria era viúva do Raimundo pintor, deixa dois filhos, Michel e Michele, quatro netos e era irmã de Elizete, Fátima e da Joana. O corpo está sendo velado na Capela do Prever e o sepultamento será neste sábado, 15 de maio, no Cemitério Municipal de Mandaguari.