Na manhã de sábado(16) no hospital regional de Sarandi, faleceu por causas naturais Maria Francisca Marques, 83 anos. Maria pioneira de Mandaguari, morava a Rua Manoel Antunes Pereira, centro.

Foi professora na escola São Vicente Pallotti, também foi proprietária da antiga livraria Brasil.

O velório será no domingo (17) início as 7h30, o sepultamento às 13h30 no Cemitério Municipal.