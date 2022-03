Homem fere mulher ao tentar entrar em casa quebrando a janela

Conforme a PM, às 21h20 desta terça-feira (1), a equipe policial foi acionada a comparecer na Rua Abramo de Rocco, no Jardim Cristina, em Mandaguari, onde a solicitante informou ter tido uma discussão com seu amásio e que o mesmo estaria agressivo no local. Na chegada da equipe, fora feito contato com ambas as partes, onde a solicitante a qual não aparentava lesões informou que gostaria apenas que seu amásio deixasse a residência tendo sido orientado.

Os policiais permaneceram no local até que o mesmo retirasse alguns objetos pessoais, tendo o mesmo dito que iria para uma pensão em Maringá, cidade onde trabalha, tendo assim ficado ambos orientados no local. No entanto, por volta das 00h30, relata a solicitante que o autor retornou até a residência e, segundo a solicitante, pediu para entrar. Diante da negativa da mesma, ele pulou o portão e quebrou o vidro da porta dos fundos não tendo conseguido entrar.

O autor veio a quebrar os vidros da frente da residência que são de blindex onde um desses ao cair quase atingiu a filha do casal que estava deitada em um colchão em baixo da janela, momento este que a mulher colocou a mão para impedir que o vidro caísse sobre a criança lesionando a mão direita com cortes nos dedos, onde fez-se necessário a presença da equipe do SAMU, que encaminhou a vitima ao PAM. para analise médica sobre a necessidade de pontos nos ferimentos, tendo então a equipe novamente orientado a solicitante quanto aos procedimentos cabíveis.