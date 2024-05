Homenagem aos fundadores e presidentes do Conselho de Segurança (Conseg) Pioneiros de Mandaguari

MOÇÃO DE APLAUSOS

De autoria do vereador Eron Barbiero, a Moção de Aplausos nº 002/2024 homenageia os fundadores e presidentes do Conselho de Segurança (Conseg) Pioneiros de Mandaguari.

A fundação do CONSEG Pioneiros ocorreu em 21 de junho de 2018 com a contribuição de:

– Álvaro Márcio Romagnolli

– Agnaldo Campigotto

– Carlos Altino Dianin

– Emerson Augusto de Oliveira

– Fernando Henrique Benedetti Nanuncio

– Marco Antônio Moreno Castilho

– Osni Del Moro

– Pedro Marques de Faria

– Thiago Álvaro da Silva

– Wanderson Guiraldeli

A primeira diretoria da entidade foi composta pelo advogado Fernando Henrique Benedetti Nanuncio como presidente e o empresário Márcio Romagnolli como vice-presidente. O objetivo de criar o conselho era envolver a comunidade na discussão de medidas para melhorar a segurança pública em Mandaguari.

TRIBUNA LIVRE

Fernando Henrique Benedetti Nanuncio, primeiro advogado do Conseg Pioneiros, usou a Tribuna Livre para explanar sobre o apoio da Câmara Municipal para a fundação e execução das atividades do Conseg.

O advogado agradeceu o papel fundamental da Câmara de Mandaguari nas ações do Conseg em prol da melhoria na segurança da cidade e ressaltou o papel da cidadania e da participação ativa da comunidade. “A cidadania ativa é essencial para o fortalecimento da democracia e para a construção de uma sociedade mais justa e segura. Os conselhos de segurança municipal são espaços importantes para o exercício da cidadania, pois permitem que os moradores participem diretamente das decisões sobre políticas e segurança pública em suas comunidades”, afirmou.

Nanuncio salientou ainda de qual forma os cidadãos de Mandaguari podem contribuir para a melhora efetiva da segurança pública. “Acompanhar e fiscalizar as ações das polícias, propor sugestões e cobrar melhorias no serviço de segurança, participar da elaboração de planos e programas de segurança pública, promover ações de prevenção da criminalidade como campanhas educativas e projetos sociais”. finalizou o membro do Conseg Pioneiros.