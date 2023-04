Mãe de pastores morre aos 83 anos

Faleceu Laura Maria da Silva, 83 anos, faleceu na tarde desta quinta-feira (27), no Hospital Cristo Rei, onde estava internada para tratamento de saúde.

Pioneira, dona Laura morou por muitos anos no Conjunto Tancredo Neves, deixa filhos, netos, bisnetos, genros e noras.

A falecida mãe do Pastor Paulo Roza da ADMA – Assembleia de Deus Missão Mandaguari, do Pastor Argeu, do suplente de vereador Josué Roza, e também deixa os filhos Leni, Neuza, Jair, Carmem, Clair, Genair, Oziel, Elza. Vovó do Fagner Paulo – Assessor no Detran de Mandaguari.

O velório começa nesta quinta-feira (27), a partir das 23h, na Sala 1 da Capela Mortuária, localizada na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Gomercindo Bortolanza. O sepultamento está marcado para sexta-feira (28), às 16h, no Cemitério Municipal.

A todos da família e amigos, nós do Site Mandaguari Online deixamos nossa condolência.