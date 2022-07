Morre no hospital o ciclista que foi atropelado por uma motocicleta na zona norte de Maringá

A Delegacia de Trânsito de Maringá, investiga as circunstâncias de um acidente, que resultou na morte de um ciclista de 50 anos. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (8), na Avenida São Judas Tadeu, zona norte da cidade. Adilson Gonçalves da Silva, foi socorrido por equipes do Samu e Siate. Ele precisou ser intubado no local. Silva foi encaminhado para o Hospital Santa Casa. Horas depois não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Uma guarnição do Pelotão de Trânsito do 04ªBPM, esteve no local do acidente. Algumas pessoas comentaram que o ciclista ficou ferido após sofrer uma queda, e posteriormente uma moto teria passado sobre a bicicleta.

LEIA MAIS EM https://odianacidade.com.br/?p=28438