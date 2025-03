O acidente entre duas motocicletas foi registrado no final da tarde deste sábado (15) na BR-376, no Contorno de Jandaia do Sul.

Os motociclistas ficaram feridos. Eles seguiam em direção a Mandaguari.

Segundo informações, um carro teria fechado as motos. Uma ambulância com médico do SAMU foi acionada para atender uma das vítimas que estava em estado mais grave.