Nesta quarta governador inaugura novo pronto socorro do Honpar em Arapongas

(Agência Estadual) O governador Carlos Massa Ratinho Junior cumpre agenda nesta quarta-feira (31) em Arapongas, na região Norte do Paraná. O primeiro evento é a inauguração do novo pronto-socorro do Hospital Norte Paranaense (Honpar), às 13h30. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), investiu R$ 16,6 milhões para a construção do espaço, que conta com 140 leitos para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O investimento é parte da estratégia de regionalização dos atendimentos em saúde.

A partir das 15h, o governador visita a Movelpar Home Show 2024, uma das maiores feiras de móveis, eletrodomésticos, colchões e decoração do País. A feira reúne 160 expositores e deve receber cerca de 17 mil pessoas, entre lojistas, visitantes, arquitetos e profissionais da área ao longo dos próximos dias.