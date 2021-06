O parlamentar Cobra afirmou ao empresario Marcos Jovino que vai disponibilizar recursos para o município

O deputado estadual Cobra Repórter esteve nesta quarta-feira (23) em Mandaguari, onde foi recepcionado pelo empresário Marcos Jovino e os vereadores Alécio Bento da Silva Filho, Daniel Antonio Martins, Eron Rodrigues Barbiero, Sebastião Alexandre da Silva e Sidney Silva. Durante o encontro, o parlamentar afirmou que vai disponibilizar recursos para o município.

Juntamente com o empresário e os vereadores, o deputado visitou o bairro Vila Verde, no qual destinará boa parte de recursos do Governo do Estado para o local, atendendo as necessidades dos moradores da região.

Para o empresário, a visita do deputado é muito importante para Mandaguari. “Estamos hoje aqui com o Cobra repórter, nosso companheiro e amigo. Ele esteve conosco durante a nossa campanha, e está de volta, mostrando que não é apenas em época política que aparece. Buscamos, junto os vereadores de nosso grupo verbas para dar mais qualidade de vida aos moradores da região do Vila Verde e Tancredo Neves. Os recursos estão aí, agora só depende da prefeita e sua equipe viabilizar os projetos, para que até o final do ano, os moradores possam usufruir de obras importantes para o bairro”, comentou Marquinhos.