Professor de informática morre aos 40 anos

José William Pavezi do Amaral, 40 anos, morreu na madrugada de segunda-feira (24), no Hospital Santa Casa, em Maringá, onde estava internado desde domingo (23), quando passou mal, após um mal súbito, e precisou ser socorrido, e encaminhado para o hospital com a ajuda do transporte Aeromédico do Samu.

Muito conhecido em Mandaguari, Amaral era professor de informática, onde dava aulas no Instituto Promocional Jesus de Nazaré, no Jardim Progresso, e também na Escola Dom Jaime Luiz Coelho (APAE).

Morador das Populares 2, Amaral foi velado na Sala 1 da Capela Mortuária, o corpo foi translado para o município de Marumbi.

Por Fernando Damas.