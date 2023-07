Projeto “Armarinho, Cantinho da Imaginação” realizou oficinas de artes cênicas para crianças de Mandaguari (PR)

Ação aconteceu entre os dias 26 e 30 de junho e aproximou crianças da música e teatro

O Projeto “Armarinho, Cantinho da Imaginação” realizou, entre os dias 26 e 30 de junho, a entrega de estruturas e oficinas de artes cênicas em escolas públicas de Mandaguari (PR), que foram desenvolvidos para incentivar a prática das artes cênicas entre as crianças.

As cinco escolas participantes do projeto “Armarinho, Cantinho da Imaginação” receberam oficinas com o objetivo de aproximar as crianças da música, do teatro, da criação e da adaptação de sinopses e roteiros para aflorar a criatividade. Além das oficinas, as crianças tiveram acesso aos armarinhos, repletos de livros, brinquedos, jogos e cenários, e apresentações de teatro e fantoches. Em Mandaguari, a ação contemplou 1385 crianças.

“O projeto Armarinho, Cantinho da Imaginação’ está em sintonia com os valores da Romagnole por contribuir para a melhoria da educação pública e estimular a criatividade das crianças”, afirmou a coordenadora de Gestão de Pessoas da Romagnole, Aparecida Nogueira Bravo.

Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, “Armarinho, Cantinho da Imaginação” é uma realização do Ministério da Cultura com produção da Incentivar, e patrocínio da Romagnole,uma das maiores fabricantes de produtos elétricos do Brasil, que anualmente apoia projetos de cultura e outras frentes via incentivo fiscal.

Instituições que receberam as estruturas e oficinas:

Escola Municipal Bom Pastor, Escola Municipal Yolanda Cercal da Silva, C.M.E.I Maria Terezinha Zanoni, C.M.E.I. Rosemary R. Meleiro, C.M.E.I. João Batista Frujuelli

Sobre a Romagnole: Há mais de 60 anos produzindo e comercializando soluções para o setor elétrico no Brasil e no exterior, a Romagnole tornou-se uma referência não só pela eficiência e qualidade dos seus produtos, mas também pelo sua forte atuação na área de responsabilidade social e sua contribuição para o desenvolvimento humano e econômico das comunidades nas quais está inserida. Ao apoiar este projeto e facilitar o acesso à cultura para os alunos da rede pública municipal, a empresa reforça seus vínculos com a comunidade local, fortalece os princípios e valores da companhia e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento social do município.

Sobre o Ministério: A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Essas ações são patrocinadas pela Romagnole. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura.