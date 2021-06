Residência é arrombada no Jardim Itália em Mandaguari

14/06/2021 18h55 FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) – Local: GASPAR JERONIMO DA SILVA, JARDIM ITALIA, MANDAGUARI – VÍTIMA: ADULTO FEMININO 32 ANOS

Segundo a solicitante, a mesma juntamente com o marido saíram para trabalhar por volta das 08hr e quando retornaram, depararam com a residência revirada, percebendo que estouraram a fechadura do blindex da janela da sala para adentrar ao imóvel, e do interior furtaram um notebook, um televisor de 42 polegadas, um videogame e joias de prata de bali.

Os ladrões tiveram acesso ao interior do quintal pelo muro lateral, onde danificaram a cerca elétrica para pular.