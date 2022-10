SAMU é acionado após cachorro levar facada em Jandaia do Sul

No final da tarde deste domingo (2) o SAMU foi acionado na Rua Projetada A, onde haveria uma pessoa ferida por faca. No local os socorristas constataram que a vítima seria um cachorro, não sendo ocorrência para o SAMU mas para a Polícia Militar, que compareceu em seguida.

Conforma a PM, relatou o solicitante que dois desconhecidos invadiram sua residência onde um deles estava com uma faca e o ameaçou, depois atacou seu cachorro com a faca, causando um corte no animal. Foi realizado patrulhamento, porém nenhum suspeito foi localizado. A vítima foi orientada no local.