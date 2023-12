Trem atinge carro estacionado em Arapongas

Um incidente ocorreu na madrugada deste domingo (10) em Arapongas, quando um carro mal estacionado foi atingido por um trem. O acidente aconteceu na Rua Bonito do Campo, próxima à base do SAMU.

De acordo com os socorristas do Samu que estiveram no local, o condutor estacionou seu veículo, um VW Gol, sem perceber que estava muito próximo da linha férrea, antes de ir a uma casa de show. Quando o trem passou pelo local, acabou colidindo diretamente na traseira do carro.

Felizmente, ninguém ficou ferido, conforme relatado pela equipe de socorro. A polícia compareceu ao local e registrou um boletim de acidente para documentar o ocorrido.