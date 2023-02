UFPR Campus Jandaia está com processo para entrada simplificada

A Universidade Federal do Paraná Campus Jandaia do Sul está com um processo para entrada simplificada de alunos nos cursos de graduação em Engenharia de Produção, Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Computação e Ciências Exatas. As inscrições, que são gratuitas, devem ser feitas entre 6 e 15 de fevereiro pelo site nc.ufpr.br. Os candidatos devem ter realizado o ENEM entre 2015 e 2022.

Os interessados devem atentar para o prazo de inscrições: ele inicia na data da publicação do edital e termina em 15 de fevereiro. O curto período deve-se à proximidade do início das aulas, em 20 de março. A iniciativa inédita visa aumentar a eficiência na ocupação das vagas ofertadas pela Universidade Federal do Paraná. O edital, que será divulgado na próxima segunda-feira (6), oferece vagas para cursos em Jandaia do Sul, Pontal do Paraná, Matinhos e Palotina.

O Campus Avançado da UFPR em Jandaia do Sul está localizado no Vale do Ivaí, composto por 28 cidades, importante entroncamento entre grandes cidades como Londrina e Maringá. O diretor do campus, Prof. José Eduardo Padilha de Sousa, explica que “o campus está localizado numa posição estratégica do estado. Região de grande força do agronegócio, com agricultura forte, desenvolvimento tecnológico. A UFPR veio para cumprir seu papel de ensino público e de qualidade. Vem para trazer conhecimento científico promovendo o desenvolvimento da região, capacitação e desenvolvimento tecnológico nas áreas das Engenharias e também na capacitação de professores nas Ciências Exatas e Computação”, e complementa destacando que o edital tem o objetivo de simplificar a entrada do aluno no ensino superior, democratizando ainda mais o acesso para um ensino gratuito e de qualidade em uma das melhores universidade do país.

Em sua estrutura, o Campus possui hoje 40 laboratórios, uma biblioteca com um grande acervo contendo, além dos livros técnicos mais importantes para as áreas de atuação que contempla, literaturas e de informações e conhecimentos gerais. Destaca-se o fato de que a UFPR possui um programa de auxílios para apoiar os estudantes que comprovem fragilidade socioeconômica demonstrando que necessitam de auxílio financeiro para se manter no curso (o PROBEM). O programa é constituído amparar a permanência dos estudantes na cidade e nos cursos, com auxílios para alimentação e moradia, por exemplo.

Mais informações estão disponíveis nas redes sociais da UFPR ou pelo WhatsApp (41) 98487-0005.