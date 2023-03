O trânsito no sentido crescente da via ( Nova Esperança x Maringá) no Km 136 da BR 376 em Nova Esperança foi desviado para a via marginal em virtude de obra emergencial no viaduto, risco de desmoronamento conforme análise do DNIT.

Sem previsão de liberação da rodovia, dependendo da condição climática permitir a realização da obra .