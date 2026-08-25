O que diz o Simepar sobre o clima nesta terça e quarta

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Nesta terça-feira (25), as temperaturas apresentam elevação gradual já durante o amanhecer, com redução da sensação de frio em comparação aos últimos dias. À tarde, as máximas ficam próximas dos 20 °C entre o Centro-Sul e a Região Metropolitana de Curitiba, enquanto no Oeste e na metade norte do Paraná os termômetros alcançam valores em torno dos 26 °C. Ao longo do dia, a presença de um cavado em médios e altos níveis da atmosfera contribui para o aumento da nebulosidade e favorece o retorno das instabilidades sobre o estado. Com isso, há previsão de pancadas de chuva de forma irregular em diferentes regiões do estado.
Na quarta-feira, o tempo segue instável, com bastante nebulosidade e ocorrência de chuva de forma irregular ao longo do dia. As instabilidades se distribuem de maneira desorganizada pelo estado, com períodos de melhoria intercalados com pancadas de chuva.
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