Brasil multa TikTok em R$ 153,7 mi por falhas em dados de adolescentes

Homem de 29 anos é preso pela PM após cumprimento de mandado em Mandaguari
A Polícia Militar cumpriu, na tarde desta quinta-feira (27), um mandado de prisão civil contra um homem de 29 anos, em Mandaguari. Após tomar conhecimento...
Horário eleitoral no rádio e TV começa nesta sexta-feira
(Agência Brasil) O horário eleitoral gratuito do primeiro turno começa a ser veiculado nesta sexta-feira (28) nas emissoras de rádio e televisão em todo...
Trabalhador sofre queimaduras em 50% do corpo após explosão de cilindro em Maringá
Um técnico de manutenção de ar-condicionado, de 35 anos, ficou gravemente ferido após a explosão de um cilindro de gás durante um serviço em...
Semana da Pátria terá programação especial em Mandaguari de 1º a 7 de setembro
A Prefeitura de Mandaguari, por meio das Secretarias de Educação e de Cultura, Esporte e Lazer, realizará uma programação especial em comemoração à Semana...
Mandaguari tem novas oportunidades de emprego nesta semana
A Agência do Trabalhador de Mandaguari está com diversas oportunidades de emprego disponíveis nesta semana. Ao todo, há vagas para diferentes áreas, incluindo produção,...
Dois incêndios são registrados em menos de uma hora em Jandaia do Sul
A Brigada Comunitária de Jandaia do Sul atendeu a duas ocorrências de incêndio na tarde desta quarta-feira (26), em diferentes pontos da cidade. A primeira...
Homem é encontrado morto em residência no Jardim das Flores em Jandaia do Sul
A Brigada Comunitária de Jandaia do Sul foi acionada no início da manhã desta quarta-feira (26) para atender uma ocorrência inicialmente registrada como tentativa...
Mulher fica ferida em acidente com trem em Jandaia do Sul
Um acidente envolvendo um trem e um VW Fox deixou o trânsito interrompido no trevo do Panela de Pedra, em Jandaia do Sul, no...