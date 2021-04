Acusados de efetuar disparos de arma de fogo são presos em Mandaguari

Após diligências para apurar a autoria do homicídio ocorrido na cidade de Mandaguari na noite do dia 03/04/2021, informações foram repassadas a Polícia Civil de que no bairro Jardim Boa Vista, indivíduos estariam em um veículo W/Golf de cor prata efetuando disparos em via pública, sendo que de posse das informações, fora então diligenciado no sentido de se posicionar em uma das entradas do referido bairro, e pedido apoio a Policia Militar para que saturasse o bairro.

Após alguns minutos o veículo denunciado saiu do bairro e fora feito a abordagem com apoio dos Policiais Militares, sendo encontrado um revolver cal.32, marca Corzo, numeração suprimida, com três munições CBC sendo uma delas picotada e duas intactas, e um revolver cal. 38 marca Rossi, com seis munições CBC intactas em posse de L.S.S.. 24 anos, que assumiu a propriedade do revolver Rossi e L.H.B.A, 25 anos, assumiu a propriedade do revolver Corzo.

Todos foram encaminhados a Delegacia de Polícia.