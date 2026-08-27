Semana da Pátria terá programação especial em Mandaguari de 1º a 7 de setembro

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A Prefeitura de Mandaguari, por meio das Secretarias de Educação e de Cultura, Esporte e Lazer, realizará uma programação especial em comemoração à Semana da Pátria, de 1º a 7 de setembro. As atividades serão realizadas diariamente, sempre às 8h, em diferentes espaços do município.

A programação contará com a participação de escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e instituições do município. Entre os destaques está a apresentação do Hino de Mandaguari em Libras, que será realizada nos dias 1º a 4 de setembro.

 

Confira a programação

  • 1º de setembro (terça-feira)
    Local: Escola Francisco Romagnole Júnior
    Apresentação do Hino de Mandaguari em Libras, com a participação de escolas e CMEIs.

 

  • 2 de setembro (quarta-feira)
    Local: Escola Yolanda Cercal da Silva
    Apresentação do Hino de Mandaguari em Libras, com a participação de escolas e CMEIs.

 

  • 3 de setembro (quinta-feira)
    Local: Escola Dr. Ary da Cunha Pereira
    Apresentação do Hino de Mandaguari em Libras, com a participação de escolas e instituições.

 

  • 4 de setembro (sexta-feira)
    Local: Escola Walter Antunes Pereira
    Apresentação do Hino de Mandaguari em Libras, com a participação de escolas e CMEIs.

 

  • 5 de setembro (sábado)
    Local: Casa da Cultura

 

  • 6 de setembro (domingo)
    Local: Espaço Conviver

 

  • 7 de setembro (segunda-feira)
    Local: Praça Independência
    Hasteamento da Bandeira, com a participação do Colégio Estadual São Vicente Pallotti Cívico Militar, entidades e demais convidados.

A Semana da Pátria representa um momento de valorização dos símbolos nacionais, incentivo à cidadania e fortalecimento dos valores cívicos, reunindo estudantes, profissionais da Educação, entidades e a comunidade em uma programação especial.

A Prefeitura de Mandaguari convida toda a população a participar das atividades e prestigiar a programação preparada para celebrar a Semana da Pátria.

Fonte: Comunicação Social e Cerimonial

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