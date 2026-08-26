Mandaguari tem novas oportunidades de emprego nesta semana

A Agência do Trabalhador de Mandaguari está com diversas oportunidades de emprego disponíveis nesta semana. Ao todo, há vagas para diferentes áreas, incluindo produção, comércio, indústria, serviços e funções administrativas.

Entre as oportunidades oferecidas pela Agência do Trabalhador estão 10 vagas para auxiliar de produção, 10 para soldador, duas para costureira, três para operador de caixa e duas para repositor. Também há oportunidades para analista de PCP, açougueiro, auxiliar de açougue, atendente balconista, auxiliar de padaria, auxiliar de manutenção industrial, auxiliar de serviços gerais, confeiteiro, estoquista, expedição, fiscal de loja, montador de bicicleta e operador de robô de solda.

Também está disponível uma vaga de embalador/empacotador exclusiva para pessoa com deficiência (PCD).

Entrevistas

A programação de entrevistas da Agência do Trabalhador prevê atendimento nesta quarta-feira (26), a partir das 8h30, para a empresa Amigão. Na quinta-feira (27), haverá entrevistas para a Aurora, a partir das 8h.

Os interessados podem entrar em contato com a Agência do Trabalhador pelo telefone (44) 3233-3132 ou levar o currículo pessoalmente. A unidade está localizada na Rua Romário Martins, esquina com a Rua Padre Antônio Lock, no Centro de Mandaguari.

Outras oportunidades

A Avante Recruta também oferece vagas em Mandaguari e municípios da região. Entre elas estão oportunidades para auxiliar de expedição, zeladora/doméstica, recepcionista/vendas, balconista/vendedor, cuidador de cavalos, auxiliar de produção, auxiliar de saúde bucal, concierge, costureira, auxiliar financeiro, vendedor de consórcios, analista financeiro, consultor comercial e auxiliar de pré-vendas.

Na empresa Fiducia, há oportunidades para montador de caixas de madeira e auxiliar geral. Os interessados devem ter mais de 18 anos e podem encaminhar o currículo pelo WhatsApp informado pela empresa ou comparecer pessoalmente ao endereço indicado.

As vagas podem ser preenchidas ao longo da semana, por isso os interessados devem procurar os responsáveis o quanto antes.