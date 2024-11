Um adolescente de 13 anos desapareceu enquanto nadava com a irmã, de 15 anos, no domingo (17) em Antonina, no litoral do Paraná.

O jovem nadava na Prainha do Cabral, segundo o Corpo de Bombeiros. Eles acreditam que os irmãos se afogaram após uma forte maré de enchente.

A irmã também se afogou, mas foi resgatada por pessoas que estavam próximas ao local.

As buscas continuam na manhã desta segunda-feira (18).