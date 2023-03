ALERTA DE LEILÃO FALSO

“O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) alerta a população que sites falsos estão utilizando o nome da Autarquia para promoverem leilões veiculares.

O Detran-PR não realiza leilões online e não possui nenhum canal para a realização dos mesmos. Os leilões são realizados por leiloeiro público oficial, devidamente credenciado junto ao Departamento que estará sempre identificado nos Editais dos Leilões divulgados no portal oficial do Detran-PR.

O uso indevido do nome do órgão, bem como a utilização indevida de sua logomarca já estão sendo investigados. Suspeitamos que trata-se de um golpe e pedimos a máxima atenção para que somente sejam utilizados os canais oficiais do Detran-PR.

Portal: https://www.detran.pr.gov.br/leilaodeveiculos