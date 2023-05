Apaad recebe título de utilidade pública estadual

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná concedeu, através da Lei 21.427, de 18 de abril de 2023, de autoria do deputado estadual Tiago Amaral, o Título de Utilidade Pública para a Associação de Proteção Ambiental e Animais Domésticos de Mandaguari (APAAD).

Com isso, a APAAD, poderá celebrar convênios com o poder público a nível estadual e até federal, para atender as demandas da entidade.

Além do deputado Tiago Amaral, outras pessoas lutaram para a elaboração até a aprovação deste valioso projeto, das quais podemos destacar: os vereadores Eron Barbeiro, Daniel Gambá e Sebastião Alexandre, além do suplente de vereador Rivelino Polícia, do empresário Marcos Jovino e do ex-prefeito Ari Stroher.

Vale lembrar que em 2020, o vereador Eron Barbiero elaborou o projeto de Lei que deu Utilidade Pública Municipal para a associação.

Colaborou Fernando Damas.