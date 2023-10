Aprovado na CCJ a criação de um Fundo que vai acelerar o repasse para os municípios.

“Estou acompanhando com preocupação as fortes chuvas que atingiram o Paraná nos últimos dias. Sei que muitos municípios foram afetados, com casas e estradas danificadas, e pessoas desabrigadas.

Em primeiro lugar, quero manifestar minha solidariedade a todos que foram atingidos por essa tragédia. Quero dizer que estamos juntos nessa luta para reconstruir o que foi perdido.

Primeiramente, se o seu município está sendo castigado pelas chuvas, informe ao nosso gabinete.

O Governo do Estado, por meio da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, está trabalhando incansavelmente para atender às necessidades das pessoas afetadas. Eu, como deputado, quero colocar meu gabinete à disposição dos municípios. Vamos juntos superar mais esse desafio”!

Tiago Amaral

Deputado Estadual