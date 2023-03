Atletas Mandaguarienses Campeonato Paranaense

Atletas Mandaguarienses, Adson Garcia da Silva e Sabrina Gabrieli Pena, federados pela PREMA e Integrantes da escolinha de atletismo “Equipe Eucorro Mandaguari” , sob responsabilidade do coordenador Anderson “Buyw” da Secretário de Esportes Cultura e Lazer, marcaram presença no CAMPEONATO PARANAENSE LOTERIAS CAIXA SUB-20, evento realizado no dia (11) e (12) de Março no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel-PR

Competição está que vai para o Ranking Paranaense e Brasileiro.