Câmara acata decisão do TSE e cassa mandato do deputado paranaense Boca Aberta

A mesa diretora da Câmara Federal decidiu hoje acata medida do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou a cassação do mandato do deputado federal paranaense Boca Aberta (PROS). O parlamentar teve o mandato cassado em agosto, pelo TSE. Com a decisão de hoje, deve assumir a vaga o suplente Osmar Serraglio (MDB).

Boca Aberta teve o mandato de vereador cassado pela Câmara Municipal de Londrina (região Norte) em 2017 por quebra de decoro parlamentar. Com isso, ele teria ficado inelegível por oito anos. Em 2018, no entanto, conseguiu registrar sua candidatura com a ajuda de uma liminar e elegeu-se deputado federal.

Bem Paraná. Por Rubens Silva.