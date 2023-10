Caminhão tomba e interdita a BR-277 no Litoral do Paraná

Um caminhão bitrem tombou e interditou parcialmente a faixa da rodovia BR-277, no quilômetro 32, em Morretes, no Litoral do Paraná. O veículo estava carregado com ureia no momento do acidente.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), parte da carga se espalhou sobre a pista, no sentido Curitiba. Para realizar a limpeza da rodovia, equipes do Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER-PR) foram acionadas e estão no local.

A previsão é que o trecho seja totalmente liberado durante a tarde deste sábado (21). Até o momento, não há informações sobre congestionamentos na região afetada. A PRF ficará responsável por investigar as causas do tombamento do caminhão.