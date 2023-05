Carreta com placas de Mandaguari tomba em Ponta Grossa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na noite desta segunda-feira (29), por volta das 20 horas, para atender um acidente na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo informações da PRF, uma carreta com placas de Mandaguari, carregada de soja, tombou na altura do quilômetro 511, sentido Curitiba.

O motorista, um homem de 42 anos, teria perdido o controle da direção, saindo da pista e tombando o veículo no canteiro central da rodovia. A carga ficou espalhada pela pista e precisou ser interditada, com o fluxo de carros seguindo pelo acostamento. A faixa foi liberada por volta das 23 horas, após a limpeza do local pela equipe do DER-PR.

O caminhoneiro não sofreu ferimentos e não estaria embriagado. As causas do acidente ainda serão averiguadas.