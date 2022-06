Casal morre carbonizado em acidente no Paraná

Um casal morreu carbonizado durante um acidente na rodovia PRC-466 em Turvo, na região central do Paraná, na tarde desta sexta-feira (17).

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os dois morreram após o fusca em que estavam colidir contra um caminhão e pegar fogo. O nome das vítimas não foi divulgado.

O homem tinha 76 anos e a mulher, 75. Não há informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro.

De acordo com a polícia, chovia na hora do acidente. A PRE não informou as causas do batida, que deve ser investigada pela Polícia Civil.

Fonte TnOnline