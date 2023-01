Em data do dia 05/01/2023 com Decreto do Estado do Paraná com Nº 70 e DIOE 11332 foi renomeado Antonio Sérgio Ferreira para função de CHEFIA do departamento Circunscrição Regional de Trânsito, a 81ª Ciretran de Mandaguari. O termo de posse e compromisso legal descritos na lei Nº 6174/70, Art. 46,II.,o documento foi assinado pelo nomeado Sérgio Ferreira para gestão 2023 a 2026 do Governador Ratinho Junior e do Deputado Estadual Tiago Amaral.

Nomeado também para função de assessor de Chefia da 81ª Ciretran de Mandaguari Fagner Paulo da Silva.

Para mim é uma honra estar a frente deste departamento de trânsito, representando nosso governador do Estado do Paraná Ratinho Junior, nosso Deputado Estadual Tiago Amaral e nosso líder político o empresário Marcos Roberto Jovino, declarou Sérgio Ferreira.

Fagner Paulo em sua fala afirmou estar honrado e agradeceu ao governo do estado, ao deputado Tiago Amaral e ao empresário Marcos Roberto Jovino pela confiança depositada em sua pessoa.