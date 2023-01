Circo na Praia e Circo na Praça movimentam programação do Verão Maior Paraná

(AEN) O circo, como outras frentes da arte cênica, faz parte da formação do cidadão como ser humano. Uma novidade do Verão Maior Paraná é a inclusão do Circo na Praça na programação cultural, junto com o Circo na Praia, que já ocorria em verões passados. Até o dia 31 de janeiro, a população paranaense e os turistas podem acompanhar as programações de ambos os projetos com atrações diárias e performances no trapézio, malabares, dança ou oficinas recreativas.

O Circo na Praia se instalou no Litoral e durante todo o verão conduzirá atividades artísticas e culturais destinadas a toda família. Astro Circus é a Trupe de Circo e Teatro que se consolidou por meio do projeto Caravana Cultural e realiza as apresentações no Circo da Praia com números circenses tradicionais. As apresentações acontecem nos postos fixos em Matinhos, Praia de Leste, Caiobá, Ipanema e Shangrilá. Os veranistas podem se inscrever para participar do espetáculo junto com os artistas aos domingos.

Esses postos fixos estão estruturados com palcos para as aulas, muro de escalada com tirolesa, futmesa e quadras de vôlei de praia, futebol e beach tennis.

Para a coordenadora de produção do Circo na Praia, Carol Scabora, é incrível a ideia da junção do esporte e do verão com a arte. “Quando o esporte agrega no mesmo posto de atendimento o turismo, a cultura e outras atividades para a população, está mostrando a necessidade de cada área em um só lugar. Acho que essa iniciativa vinda do Governo de atender a população com várias frentes sociais é muito importante”, afirma.

Já o Circo na Praça, do Projeto Tenda Circo, tem na programação diversas apresentações e conta com shows de mágica, malabares, equilibrismo, apresentação com tecido, além de uma oficina gratuita para as crianças.A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria da Cultura e a Secretaria de Esporte e conta com as apresentações da companhia circense Trip Circo em praças das cidades litorâneas.

O projeto é viabilizado pelo Programa de Incentivo Paraná Cultural com apoio da Copel e segue as diretrizes do Plano Estadual de Cultura, que tem como objetivos a descentralização e a democratização da cultura.

“A ideia do circo na verdade é levar a cultura do circo de novo para a praça, tirar um pouco do teatro e levar para um público mais amplo, tanto para os moradores dos balneários que a gente está visitando, quanto para os veranistas. A nossa ideia é passar cada dia em um balneário, nossa estrutura é totalmente desmontável. É uma maratona. E o bom é que a plateia fica do lado, em cima, embaixo, em todos os lugares, a interação do público é muito grande”, complementa Vinicius Braguetto , produtor do Circo na Praça.

O engenheiro agrônomo Gustavo Facioli Becker, de Rolândia, já acompanhou uma apresentação. “A gente ficou sabendo pelo site do Verão Maior Paraná e desde dezembro estamos acompanhando a programação. Não é todo dia que a gente tem um circo para assistir, um evento gratuito e a céu aberto né, então eu e minha família aproveitamos muito”, afirma.

PROGRAMAÇÃO DO CIRCO NA PRAIA

CAIOBÁ

Datas: 11, 12 e 15/01; 18, 19 e 22/01; 25, 26 e 29/01

Horário: 18h45

MATINHOS – POCKET SHOW

Datas: 13, 20 e 27/01

Horário: 18h

PRAIA DE LESTE

Datas: 13, 14 e 15/01

Horários: 18h

SHANGRILÁ

Datas: 20, 21 e 22/01

Horários: 17h

IPANEMA

Datas: 27, 28 e 29/01

Horários: 18h

PROGRAMAÇÃO DO CIRCO NA PRAÇA

PRAIA DE LESTE

Data: 12/01

Horário da Oficina: 18h30

Horário da Apresentação: 19h

Local: Praça da Praia de Leste

PONTAL

Data: 13/01

Horário da Oficina: 18h30

Horário da Apresentação: 19h

Local: Praça da Câmara dos Vereadores

GUARATUBA

Data: 14/01

Horário da Oficina: 18h30

Horário da Apresentação: 19h

Local: Centro de Eventos

COROADOS

Data: 15/01

Horário da Oficina: 18h30

Horário da Apresentação: 19h

Local: Quadra de Eventos

GAIVOTAS

Data: 27/01

Horário da Oficina: 18h30

Horário da Apresentação: 19h

Local: Praça do Balneário

CAIOBÁ

Data: 28/01

Horário da Oficina: 18h30

Horário da Apresentação: 19h

Local: Parquinho da Pracinha

MATINHOS

Data: 29/01

Horário da Oficina: 18h30

Horário da Apresentação: 19h

Local: Praça de Matinhos

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.