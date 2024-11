Com IA para facilitar renovação da CNH, Paraná anuncia parceria com Google para novos serviços

(Agência estadual) Cerca de 6,4 milhões de motoristas que possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) emitida no Paraná poderão atualizar a imagem pelo próprio celular. A medida, anunciada nesta segunda-feira (11) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, faz parte de uma parceria mais ampla do Governo do Estado com a Google e que pretende facilitar o acesso da população a cerca de 30 tipos diferentes de serviços públicos com o uso de novas soluções de Inteligência Artificial (IA) a partir de 2025.

A funcionalidade do Detran-PR, em etapa final de testes, será habilitada a partir de dezembro aos usuários do Detran Inteligente, aplicativo disponível para aparelhos com sistemas Android e IoS. Em um primeiro momento, o recurso será exclusivo para pouco mais de 2 milhões de condutores cujas fotos foram tiradas há mais de 10 anos, mas a estimativa é de ele seja ampliado aos demais de motoristas paranaenses habilitados na sequência, facilitando a atualização e renovação das CNHs.

Segundo Ratinho Junior, a iniciativa faz parte de um esforço coordenado do Governo do Estado, sob a gestão da Secretaria do Planejamento, com foco na adoção de soluções tecnológicas para melhoria dos serviços públicos. “Estamos buscando várias ferramentas para facilitar a vida dos cidadãos que precisam de algum serviço. No caso do Detran-PR, os motoristas não precisarão ir até um posto de atendimento para atualizar sua fotografia, mas ao invés disso poderão atualizá-la em poucos segundos pelo próprio celular”, afirmou.

Para o presidente em exercício do Detran-PR, Ismael de Oliveira, a autobiometria é mais uma ação do Governo do Estado focada na redução da burocracia dos órgãos estaduais e dos prazos de atendimento à população. “Ao invés do cidadão precisar se deslocar, instruir um processo, aguardar uma data disponível e enfrentar fila, ele vai fazer isso a qualquer hora e de qualquer local, bastando um celular com conexão à internet”, disse.

Além de tornar mais fácil e ágil o processo de atualização da CNH, a autobiometria também permitirá a atualização cadastral dos paranaenses em toda a base de dados do Governo do Estado, conforme explicou Oliveira. “Isso será útil, por exemplo, para o Instituto de Identificação, a Polícia Científica, e pode ser utilizado de maneira estratégica pelos órgãos de segurança, aumentando a rastreabilidade dos usuários”, disse.

No futuro, essa funcionalidade também poderá ser levada a outros serviços públicos em nível municipal ou até mesmo nacional, a depender de possíveis acordos com as prefeituras e órgãos federais. Entre os casos mais comuns que podem se beneficiar da iniciativa, estão, por exemplo, a atualização do cadastro na justiça eleitoral e a prova de vida exigida de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A Celepar foi responsável pela integração da funcionalidade do Google ao aplicativo Detran Inteligente. O presidente da empresa, Gustavo Garbosa, explicou que o sistema é simples, porém altamente seguro. “O motorista vai basicamente tirar uma selfie, mas por trás dessa foto existe uma série de validações de alto grau de complexidade para garantir que a pessoa é realmente a titular da CNH. É algo que parece pequeno, mas que é bom para o usuário, além de evitar possíveis erros do processo manual que é feito por humanos atualmente”, defendeu.

SOLUÇÕES COM IA – A autobiometria é apenas mais uma de uma série de soluções tecnológicas com uso de IA que estarão à disposição dos paranaenses em breve. Com o Google, o Governo do Estado trabalha na elaboração da plataforma LIA, focada em melhorar a capacidade de leitura de crianças do segundo ano do ensino fundamental, em estágio piloto sendo testado em escolas, e o desenvolvimento de um sistema de atendimento digital automatizado para responder perguntas sobre o projeto e as obras de construção da Ponte de Guaratuba.

Além disso, nos próximos meses o trabalho deve envolver sistemas ambientais e controle de estoque dos sistemas de saúde. De acordo com o secretário estadual do Planejamento, Guto Silva, a ampliação dessa parceria com a gigante da tecnologia, chegando a 30 novas soluções com o uso de IA apenas em 2025, faz parte do processo de pensar o futuro do Paraná. “Vamos ter um salto quantitativo e qualitativo muito rápido nos próximos anos em função da IA, o que afeta diretamente o hábito das pessoas e o serviço público”, comentou.

“Fizemos todo o mapeamento e o diagnóstico da situação atual, e definimos 50 novas aplicações que podem ser feitas, das quais pretendemos executas 30 delas no próximo ano, o que resultará em economia para os cofres públicos, bem como serviços melhores e mais rápidos aos cidadãos”, acrescentou Silva.

Na visão do diretor de Projetos Estratégicos do Setor Público da Google Brasil, Daniel Mamoré, os investimentos que o Governo do Estado têm feito em tecnologia e inovação são determinantes para o desenvolvimento socioeconômico do Paraná. “O uso de novas tecnologia e da IA vai ajudar a diminuir a distância entre os países em desenvolvimento e para os países desenvolvidos, por isso ficamos felizes de ver os esforços que o Estado têm feito nesse sentido”, declarou.

Ao citar a perspectiva de desenvolvimento de novas soluções com IA, o diretor de Soluções da Google para América Latina, Alberto Oppenheimer, lembrou que a Google também é parceria do Estado na oferta de cursos da Google Cloud Learning. “Ninguém na América Latina tem esse volume de projetos envolvendo IA, que poderão contar inclusive com o apoio dos mais de 30 mil alunos paranaenses que vão passar pela trilha de aprendizado da Google”, afirmou.

PRESENÇAS – Também participaram do anúncio o vice-governador Darci Piana; o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona; e a gerente regional da Google Brasil, Andrea Rodacki.