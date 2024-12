Começam as atividades nos postos fixos do Verão Maior Paraná no Litoral e Noroeste

(Agência Estadual) Iniciaram neste sábado (28) os atendimentos nos oito postos fixos do Verão Maior Paraná 2024/2025. Em pontos estratégicos localizados em Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba, no Litoral, e nos municípios de São Pedro do Paraná e Porto Rico, no Noroeste, já estão disponíveis atividades esportivas e de lazer para os veranistas e moradores, com programações de terça-feira a domingo, até 2 de fevereiro.

Cada posto conta com equipes compostas por coordenadores e acadêmicos de Educação Física prontas para atender a população com aulas de ginástica, dança, recreação infantil, caminhadas, competições esportivas e gincanas. O horário de funcionamento é das 8h às 12h, na parte da manhã, e das 15h às 18h à tarde.

O diretor de Inovação e Desenvolvimento da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), Tiago Campos, lembra que o Verão Maior Paraná reforça a integração entre esporte, lazer e serviços públicos.

“O Verão Maior Paraná é mais do que um evento de entretenimento. É uma ação estratégica do Governo do Estado que promove saúde, bem-estar e cidadania, além de movimentar a economia local. As atividades são planejadas para atender todas as faixas etárias, proporcionando momentos de lazer em um ambiente seguro e bem estruturado”, afirma ele.

O balneário de Caiobá, em Matinhos, conta com o posto de maior estrutura, com parede de escalada, tirolesa, trapézio circense, pistas de skate e simulador de surf, além de quadras de beach tennis, vôlei de praia e teqball. A arena gamer, anexa ao posto, funcionará entre as 15h e às 21h, de terça a domingo, com diversas plataformas de jogos eletrônicos à disposição dos veranistas.

PREPARAÇÃO – Os 146 estudantes de ensino superior que trabalharão ao longo da temporada chegaram nos respectivos alojamentos na quinta-feira (26). A hospedagem no Litoral é dividida em quatro locais – Caiobá/Matinhos; Shangri-lá/Ipanema; Praia de Leste e Guaratuba – onde eles convivem com os coordenadores e colegas de outras áreas de atuação.

Ana Karoline Barbosa de Paula, de 20 anos, aluna de Educação Física na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), faz parte da equipe responsável pelo palco Sunset em Guaratuba. “Minha expectativa é cativar o maior número de pessoas através da dança, proporcionando muito entretenimento”, disse a estudante.

Ela destaca que a preparação para o projeto foi uma experiência positiva. “Achei a preparação muito legal e, sinceramente, superou minhas expectativas. Foi um processo leve, desenvolvido de forma tranquila, o que nos deu ainda mais confiança para oferecer o melhor para o público”, conclui.

Pedro Lucas Pinheiro, que trabalha no projeto desde 2006, é o coordenador da equipe do Posto Matinhos e profissional de Educação Física. Ele reforça o papel do projeto como um espaço de aprendizado e integração para os profissionais envolvidos.

“Essa é uma grande escola de formação. Temos acadêmicos de diversas áreas, criando um trabalho multiprofissional e dinâmico que agrega muito ao conhecimento. É uma oportunidade única para aplicar na prática os conceitos teóricos aprendidos na universidade. É sobre entender o lazer e promover a qualidade de vida”, ressalta.

GERAÇÃO DE EMPREGO – Além dos profissionais que atuarão na linha de frente do projeto, os alojamentos fomentam a geração de emprego e renda do Litoral durante a temporada, já que as estruturas contam com seguranças, vigias, profissionais de cozinha e de limpeza.

“Para mim, o Projeto Verão é muito mais que um evento. Ele é um movimento que faz bem para a sociedade, oferecendo oportunidades de praticar atividades físicas e trazendo um impacto positivo para a comunidade local”, afirma Júnior Bratti, 45 anos, vigia do alojamento de Praia de Leste.

Ele destaca a importância do projeto para a integração entre moradores e turistas. “Essa troca de experiências é enriquecedora. A preparação foi perfeita e a ansiedade é visível em todos, desde os organizadores até as cozinheiras preocupadas com o cardápio. Agora, é se jogar, fazer acontecer com a certeza de que tudo dará certo no final”, conclui com entusiasmo.

VERÃO MAIOR PARANÁ – Toda a programação do Verão Maior Paraná pode ser conferida no site exclusivo do Governo do Paraná, o pr.gov.br/verao. Serão 33 shows nacionais gratuitos nas arenas de Matinhos e Pontal do Paraná, além de grande programação esportiva nas arenas das praias do Litoral e na região Noroeste.

Confira os endereços dos postos e da arena do esportiva:

Caiobá – Arena Verão Maior e posto de atendimento – Avenida Atlântica, entre as ruas Apucarana, Paranaguá e Ponta Grossa

Guaratuba – Praia do Cristo, no final da Avenida Atlântica

Matinhos – Avenida Beira Mar, entre as ruas Umuarama e Toledo

Ipanema – Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Avenida São Luís

Shangri-lá – Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Avenida Edo Puhl

Praia de Leste – Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Rua Rio Grande do Norte

Região Noroeste – Porto São José, no município de São Pedro do Paraná, na Avenida Paraná; e em Porto Rico, na Prainha e Barranca