Contorno de Jandaia será liberado provisoriamente no sentido Maringá-Apucarana

A VIAPAR informa que a partir do dia 20/05/24 liberará provisoriamente a pista sentido MARINGÁ-APUCARANA do Contorno de Jandaia do Sul, para promover os encaixes do contorno com a BR-376. Essa alteração será revertida para o atual cenário dos desvios de obra tão logo os encaixes estejam concluídos.

O local estará devidamente sinalizado durante a alteração, e os motoristas deverão trafegar com atenção.