Defesa Civil Estadual acompanha situação da queda de rochas na BR-277 rumo ao litoral

(AEN) Uma equipe da Defesa Civil do Estado esteve no fim da manhã desta segunda-feira (25) no ponto em que o deslizamento de pedras interditou duas pistas no quilômetro 43 da BR-277, em Morretes, no sentido Litoral. A equipe de especialistas avalia a possibilidade de novos deslocamentos e acompanha as ações para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo local.

Segundo o geólogo Rogério Felipe, da Defesa Civil, a rocha que tombou estava da parte superior da encosta. “São blocos grandes, não sabemos como está a situação lá em cima, os engenheiros da concessionária nos informaram que vão vistoriar o topo para saber exatamente como se encontra”, explicou. Na base não foram encontrados blocos soltos com riso de deslocamento.

O trecho com aproximadamente de 4 quilômetros de extensão entre os viadutos Caruru e dos Padres é considerado um dos mais críticos da Serra do Mar, segundo o geólogo. Ao lado da pista de rodagem um imenso paredão de pedras, com aproximadamente 50 metros de altura, requer o acompanhamento constante, em especial no período de chuvas, como o verão.

“Quando nós descemos pela manhã percebemos diversos locais onde corria muita água. De acordo com o nosso levantamento choveu cerca de 15 milímetros durante a noite naquela região. Foi pouco comparado ao volume que está vertendo do morro. Provavelmente houve um acúmulo de outros dias”, detalha o geólogo.

A água pode entrar entre nesses blocos que formam a encosta e lubrificar a superfície gerando novos deslizamentos. O acompanhamento da área é realizado pela EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra o trecho.