Defesa Civil Estadual capacita funcionários para condução de veículos em situações adversas

(AEN) Cerca de 55 servidores da Defesa Civil Estadual de todo o Paraná participaram de uma capacitação para a condução de veículos 4×4 em terrenos com obstáculos, alagados e com grande inclinação. No treinamento em Tijucas do Sul ao longo do dia nesta sexta-feira (30) foram repassadas orientações teóricas e práticas sobre como trafegar com veículos em condições adversas, comumente encontradas em vistorias e atendimentos de ocorrências em situações de desastre.

Para o tenente-coronel Daniel Lorenzetto, chefe da Divisão de Gestão de Riscos e Desastres (DGRID), esses exercícios permitiram aos servidores civis conhecer detalhes operacionais dos veículos em casos que fogem à normalidade. “São inúmeros os obstáculos que os nossos profissionais encontram em campo na vistoria de uma área afetada ou de risco. Nossas caminhonetes são todas 4X4 e essa pista simula as possibilidades que requerem conhecimento off road, por isso organizamos esse dia de treinamento”, explica.

“Dessa maneira nossos operadores passam a conhecer as capacidades do veículo, qual mecanismo acionar e como sair de situações com desafios. Precisamos assegurar que sempre vamos conseguir ir até a ocorrência sem colocar a nossa equipe em risco ou prejudicar o atendimento”, acrescenta.

EQUIPES ESPECIALIZADAS– Atualmente o quadro da Defesa Civil Estadual possui 175 funcionários, metade composta por militares, como bombeiros, policiais militares ou CMEIVs (Corpo de Militares Estaduais Inativos Voluntários). O treinamento envolveu equipes dos Núcleos de Atuação Regional (NAR) que atuam em diferentes regiões do estado e funcionários da sede da Defesa Civil em Curitiba.

Esta foi a primeira vez que a contadora Solange de Carvalho dirigiu um veículo nessas condições, após um dia de prática ela saiu confiante diante do desafio apresentado. “Tive que superar alguns medos, mas foi muito gratificante. Estou mais confiante para auxiliar em campo se um dia for requisitada”, comemora.

Alguns profissionais dividem as atividades entre a Defesa Civil na capital e as constantes viagens para diversas regiões. É o caso dos geólogos e engenheiros que atuam diretamente nas vistorias e acompanhamento de obras emergenciais, assim como pessoas como o engenheiro Daniel Sentone. “Especialmente com as ocorrências ligadas ao El Niño, o grande volume de chuva faz com que muitos lugares sejam difíceis de entrar pelas condições dos locais com deslizamentos e erosões associadas”, detalha. “Quase sempre lidamos com situações que são muito adversas, essa preparação vai trazer maior segurança para todos nós acessarmos os locais, especialmente nessa época com grandes acumulados de chuva”, avalia.

Especialista do Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd), a rotina da geóloga Caroline Haluch envolve viagens semanais para análises técnicas requeridas pelos municípios para emissão de laudos com parecer do Estado. O trabalho realizado em parceria com outros colegas da Defesa Civil passa por áreas de risco, muitas delas de difícil acesso. “ Quando estamos em campo não tem como prever o que vamos encontrar. Não podemos nos tornar mais uma vítima, estamos indo para prestar assistência, precisamos estar preparados e ajudar de maneira eficaz”,

INSTRUÇÃO DE NIVELAMENTO– Nesta semana a equipe participou ainda de um treinamento de instrução de nivelamento com noções gerais sobre o Sistema de Comando de Incidentes (SCI) e atendimento pré-hospitalar em casos emergenciais que envolvem vítimas com ferimentos. Essa preparação aprimora o trabalho realizado pelos servidores em campo e na organização interna na condução das ocorrências, permitindo maior celeridade e assertividade em cada uma das funções.