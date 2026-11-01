Mulher denuncia tia por invasão de domicílio e agressão em Jandaia do Sul

Uma ocorrência de invasão de domicílio, lesão corporal e dano foi registrada na tarde de sábado (31), na Rua Luiz Marconi, região central de Jandaia do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 15h19. No local, a solicitante relatou que sua tia, que também é sua vizinha, teria invadido seu apartamento após um desentendimento.

Conforme o relato, durante a situação, a mulher teria agredido a sobrinha e danificado a porta do imóvel utilizando um objeto não identificado. As agressões e os danos teriam ocorrido na presença das filhas da solicitante.

A Polícia Militar prestou as orientações à vítima sobre os procedimentos legais cabíveis. O caso foi registrado e poderá ser apurado pelas autoridades competentes.