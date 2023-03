Delegado de Maringá morre com tiro na cabeça nas Cataratas do Iguaçu, em Foz

Delegado Vanderson Gurgel Batista, de 38 anos, foi encontrado no banheiro do Parque Nacional do Iguaçu. Disparo pode ter sido acidental.

Morreu no fim da tarde deste domingo, 19, o Delegado da Polícia Civil de Maringá, Vanderson Gurgel Batista, de 38 anos. O óbito ocorreu no Hospital Municipal de Foz, onde o delegado foi socorrido após ter sido atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo. O fato ocorreu no Parque Nacional do Iguaçu. Gurgel fazia um passeio nas Cataratas do Iguaçu com a família, neste domingo, quando por volta das 15h40 ocorreu a tragédia.

De acordo com as informações, o delegado foi encontrado ferido dentro de um banheiro, no Parque Nacional do Iguaçu. O primeiro atendimento foi realizado pela equipe médica do parque, e no caminho ao Hospital Municipal, houve o translado para ambulância do SIATE que o encaminhou até o pronto socorro. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu, que está sob o comando da Delegada Dra. Iane Cardoso, realizou investigações iniciais. No entanto, apenas a assessoria da Polícia Civil em Curitiba irá se pronunciar sobre a investigação. Oficialmente não há nenhuma declaração até o momento.

No entanto, uma das linhas de investigação é de que o tiro tenha ocorrido de maneira acidental. A possibilidade é aventada devido ao local onde o disparo atingiu a vítima, na região do queixo, de baixo para cima. A arma que o delegado utilizava é uma Tauros, que já tem histórico de acidentes parecidos.

Outra linha de investigação é a de suicídio. No entanto, a família descarta essa possibilidade, já que ele vivia o melhor momento da carreira. O delegado, que é cearense, havia assumido a Delegacia Da Mulher há apenas apenas três meses. A polícia científica está no local e analisa também se há marcas de pólvora nas mãos da vítima.

O Parque Nacional informou que prestou todo o suporte ao visitante com nossas equipes de socorristas. O par também está prestando auxílio a família do visitante.

Fonte: Portal da Cidade Foz.