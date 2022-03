Deputado Romanelli Lança nome do Beto Preto pelo PSD para disputar Senado

O Partido Social Democrático (PSD) do Paraná realizou no Resturante Madalosso nesta sexta-feira (25), em Curitiba um mega evento de filiação, O partido do governador Ratinho Jr conseguiu a filiação de seis deputados estaduais e ampliou a bancada na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Entre as novas adesões ao PSD estão o presidente da Alep, deputado Ademar Traiano (ex-PSDB), Luiz Cláudio Romanelli, Alexandre Curi, Artagão Júnior, Jonas Guimarães e Tiago Amaral.

Na fala do deputado Luiz Claudio Romanelli que está em seu quinto mandato como deputado estadual na Assembleia, lançou o Beto Preto dizendo que o PSD tem candidato próprio ao Senado, e que o Beto Preto seria credenciado para esta disputa.