Deputado Tiago Amaral no PSD

O deputado estadual Tiago Amaral vai se filiar ao PSD na próxima sexta-feira (25), em um evento no Restaurante Madalosso, em Curitiba, e contará com a presença de Gilberto Kassab – presidente nacional do partido, e também do governador Ratinho Júnior.

Tiago Amaral é um dos deputados mais votados de todo o Estado do Paraná e foi convidado pelo próprio governador para entrar no partido. Em Mandaguari Tiago Amaral foi o deputado mais votado na eleição de 2018.

Tiago também é o deputado que mais trouxe recursos para a cidade, mais de R$ 15 milhões de reais.